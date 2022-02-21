Засега няма конкретни планове за среща на Путин и Байдън, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 40

Засега няма конкретни планове за среща на руския президент Владимир Путин и американския президент Джо Байдън, посветена на украинската криза, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предадоха Франс прес и ТАСС.

Такава среща е възможна, ако двамата президенти преценят, че тя би била целесъобразна. Решение за нейното провеждане може да бъде взето всеки момент, изтъкна Песков.