Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Министър Нинова ще направи извънредно изявление за оръжейния износ за Украйна

21 февруари 2022 11:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60
Корнелия Нинова

Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова ще даде извънредно изявление във връзка с излязлата в медиите информация за оръжейния износ в Украйна, съобщиха от ведомството.

Изявлението ще бъде дадено днес, 21 февруари., в сградата на Министерството, от 13:30 ч.

Източник: БТА

« предишнаследваща »


 