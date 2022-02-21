Министър Нинова ще направи извънредно изявление за оръжейния износ за Украйна

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 60

Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова ще даде извънредно изявление във връзка с излязлата в медиите информация за оръжейния износ в Украйна, съобщиха от ведомството.

Изявлението ще бъде дадено днес, 21 февруари., в сградата на Министерството, от 13:30 ч.