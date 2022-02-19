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149 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!

19 февруари 2022 13:55, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 дни, брой четения: 1
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Младите възрожденци от СУ "Йордан Йовков" - Сливен отдадоха почит пред паметта и делото на най-великия българин Васил Левски.

Поклон, Апостоле!

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