149 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!

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СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 дни, брой четения: 1 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 1

Младите възрожденци от СУ "Йордан Йовков" - Сливен отдадоха почит пред паметта и делото на най-великия българин Васил Левски.

Поклон, Апостоле!

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