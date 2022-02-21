Криминална хроника Ямбол - 21.02.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 35

Информационен бюлетин 21.02.2022 г.

Служители от РУ-Ямбол разследват кражба от лек автомобил. На 20 февруари в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ, след счупване на стъкло, от лек автомобил „Дачия“, паркиран на ул. „Я.Сакъзов“ са отнети около 100 броя различни крушки за осветление и пластмасова касетка на обща стойността около 400 лева. На местопроизшествието е извършен оглед. Работата по случая продължава.