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Криминална хроника Ямбол - 21.02.2022 г.

21 февруари 2022 21:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 35
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 21.02.2022 г.

 

Служители от РУ-Ямбол разследват кражба от лек автомобил. На 20 февруари в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ, след счупване на стъкло, от лек автомобил „Дачия“, паркиран на ул. „Я.Сакъзов“ са отнети около 100 броя различни крушки за осветление и пластмасова касетка на обща стойността около 400 лева. На местопроизшествието е извършен оглед. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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