Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 22.02.2022г. от09:00ч. до 13:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на бул. "Цар Освободител" и ул."Великокняжевска" и ул"Г.С.Раковски".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.