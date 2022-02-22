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4845 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 78 от тях в Сливенско
4845 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 30634 теста, показват данните в Единната информационна система. 77,01% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 072 493 като активните са 239 005.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 72, Бургас – 131, Варна – 599, Велико Търново – 176, Видин – 23, Враца – 154, Габрово – 79, Добрич – 152, Кърджали – 30, Ловеч – 57, Монтана – 75, Пазарджик – 110, Перник – 98, Плевен – 69, Пловдив – 441, Разград – 71, Русе – 170, Силистра – 135, Сливен – 78, Смолян – 42, София – 136, София (град) – 992, Стара Загора – 290, Търговище – 121, Хасково – 129, Шумен – 182, Ямбол – 47.
През изминалото денонощие са били излекувани 10197 души, а за целия период – 788 106.
В болница за лечение са настанени 5145 души, от които 549 са в интензивни отделения. 797 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
143 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35185. От починалите през този период 90,91% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 278 226 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3870.
Снимка: Станимир Петков