Прекъсване водоподаването на с.Крушаре и с.Младово

ВиК-Сливен преди 13 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти днес (вторник) 22.02.2022г. до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре и с.Младово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.