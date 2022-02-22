Община Сливен набира персонал по проект за патронажна грижа

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

Община Сливен набира персонал по проект за патронажна грижа. Стартира прием на документи за извършване на подбор на персонал за позициите домашен помощник/санитар – 1, хигиенист – 1. Приемът е във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-6.002-0047-C02 „Патронажна грижа + в Община Сливен“, по процедура № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Съобщението за извършване на подбора и изискванията, както и необходимите документи за кандидатстване са публикуване в сайта на Община Сливен https://mun.sliven.bg, рубрика „Актуално”/„Работни места“.