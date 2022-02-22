Възможно нарушаване водоподаването на с.Крушаре , с.Гергевец и с.Самуилово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради проблем с ел. преносната система е възможно нарушаване на водоподаването днес (вторник) 22.02.2022г. до отстраняване на с.Крушаре , с.Гергевец и с.Самуилово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.