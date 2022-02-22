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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Възможно нарушаване водоподаването на с.Крушаре , с.Гергевец и с.Самуилово

22 февруари 2022 16:41, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради проблем с ел. преносната система е възможно нарушаване на водоподаването днес (вторник) 22.02.2022г. до отстраняване на с.Крушаре , с.Гергевец и с.Самуилово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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