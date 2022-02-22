Протест пред Руското посолство в София

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

В момента тече протест пред руското посолство в София срещу действията на Русия в Украйна.

Протестът започна в 18:00 часа. Организира го бившият депутат в 45-ото и 46-то Народно събрание Цецка Бачкова. Гражданското недоволство е озаглавено: „Путин, спри“.

Събралите се изразиха несъгласието си с позицията на Русия за Донецка и Луганска области в Източна Украйна./БНТ