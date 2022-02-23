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4667 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 93 от тях в Сливенско
4667 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 23406 теста, показват данните в Единната информационна система. 75,04% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 077 160 като активните са 235 067.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 58, Бургас – 609, Варна – 717, Велико Търново – 157, Видин – 42, Враца – 112, Габрово – 62, Добрич – 123, Кърджали – 15, Кюстендил – 27, Ловеч – 59, Монтана – 63, Пазарджик – 56, Перник – 58, Плевен – 150, Пловдив – 393, Разград – 59, Русе – 128, Силистра – 75, Сливен – 93, Смолян – 17, София – 117, София (град) – 943, Стара Загора – 155, Търговище – 78, Хасково – 88, Шумен – 132, Ямбол – 81.
През изминалото денонощие са били излекувани 8545 души, а за целия период – 806 848.
В болница за лечение са настанени 4887 души, от които 544 са в интензивни отделения. 490 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
60 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35245. От починалите през този период 91,67% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 282 639 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 4417.
Снимка: Станимир Петков