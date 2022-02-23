Прекъсване водоподаването в част от кв.'' Клуцохор''

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (сряда) 23.02.2022г. от 10.00ч. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на бул.''Тракия '' и ул.'' .Цар Иван Шишман''.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.