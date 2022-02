Ценности на ЕС в Полша: Евродепутатите приключват посещение на Варшава за установяване на факти

В сряда делегация на ЕП приключи тридневното си посещение в Полша, където евродепутатите се срещнаха с политици, съдии, гражданско общество и журналисти, за да оценят ситуацията с върховенството на закона.

Членовете на ЕП събраха информация от първа ръка за дългогодишните притеснения на Парламента, с особен акцент върху независимостта на съдебната власт, състоянието на основните права и свободата на медиите. Решението на полския конституционен съд, с което се провъзгласява, че националното законодателство има предимство пред Договорите за ЕС, също беше обсъдено с няколко събеседници.

В делегацията участваха девет евродепутати: Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D, ES), Константинос Арванитис (Левицата, EL), Лукас Мандл (ЕНП, AT), Ружа Тун унд Хоенщайн (Renew, PL) и Беата Кемпа (ECR) , PL), от Комитета за граждански свободи; и Отмар Карас (ЕНП, AT), Габриеле Бишоф (S&D, DE), Геролф Анеманс (ID, BE) и Даниел Фройнд (Зелените/EFA, DE), от комисията по конституционни въпроси.

Те се срещнаха с парламентаристи, членове на съдебната власт (последните включваха няколко съдии, наказани съгласно законодателство, оспорено от Съда на ЕС) и жертви на незаконно наблюдение с помощта на софтуера Pegasus. Евродепутатите разговаряха и с представители на медиите и неправителствените организации, фокусирани върху правосъдието, върховенството на закона, жените, ЛГБТИ и правата на мигрантите. Накрая те се срещнаха с представители на Службата за демократични институции и права на човека на ОССЕ (ODIHR) и полския комисар по правата на човека.

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D, ES), председател на Комитета за граждански свободи, подчерта, че „положението на върховенството на закона в Полша се влоши още повече след последното ни посещение през 2018 г. Нашата цел е да подкрепим ясното мнозинство от полското население които силно вярват в европейските ценности. Чухме за личния опит на различни граждани, съдии, учени и активисти. Полските власти трябва да разберат, че само като зачитат и прилагат всички критерии, определени от европейските съдилища относно независимостта на съдебната власт, положението ще се подобри. Комисията не може да толерира съдии да бъдат тормозени, преследвани и санкционирани с дисциплинарни мерки в европейска държава-членка за просто прилагане на правото на ЕС. Освен това имаме сериозни опасения относно липсата на прозрачност по отношение на ситуацията на границата с Беларус, където на политици, журналисти и неправителствени организации не е разрешен достъп, докато човешките животи са застрашени.

„Посещаваме Полша по време на тежка криза в непосредственото й съседство, изправени пред конкуренция между демокрация и авторитаризъм. Ето защо е по-важно от всякога да сме кристално ясни относно нашия ангажимент към нашите основополагащи ценности: демокрация, върховенство на закона, права на човека и основни свободи. Придържането към тези ценности не е абстрактен въпрос. Той изисква пълното прилагане на решенията на Съда на ЕС и Европейския съд по правата на човека от полските власти, без забавяне. Искаме Комисията да направи пълното прилагане, сто процента, на тези решения като предварително условие за освобождаването на финансиране от Фонда за възстановяване на ЕС“, каза Отмар Карас (ЕНП, AT), първи заместник-председател на ЕП.

Габриеле Бишоф (S&D, DE), първи заместник-председател на комисията по конституционни въпроси, добави: „Положението на върховенството на закона в Полша е не само национален въпрос, но и европейски въпрос. Приматът на правото на ЕС е в основата на европейския проект и е залегнал в полската конституция. С дълбока загриженост чухме свидетелства за атаки срещу независимостта на съдебната власт. Европейските ценности за равенство и недискриминация не се зачитат, особено спрямо мигрантите, жените и ЛГБТИ+ общността. Обсъдихме и последните разкрития за шпионирането на Pegasus и неговите последици за свободата на медиите и честните избори. Тази информация ще бъде важна, тъй като се подготвяме да създадем анкетна комисия на ЕП относно използването на този шпионски софтуер в ЕС. Ние също така призоваваме Съвета да премине отвъд простото провеждане на изслушвания относно процедурата по член 7 и да предприеме съответните следващи стъпки.

Можете да гледате пресконференцията в края на тридневното посещение в Мултимедийния център на Парламента: https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/press-point-by-chairs-libe-and-afco-delegations-to-poland-warsaw_20220223-1430-SPECIAL-PRESSER

Заден план

През 2017 г. Комисията започна процедура по член 7 за справяне с възможния риск от нарушаване на ценностите на ЕС в Полша. Оттогава Парламентът многократно е молил Съвета да действа и през 2020 г. предупреждава за по-нататъшно отстъпление. Оттогава ситуацията се влоши допълнително, включително чрез криминализирането на сексуалното образование и фактическата забрана на абортите.

Следващи стъпки

Членовете на ЕП, които участват в делегацията, сега ще изготвят доклад, обобщаващ своите констатации, който ще бъде обсъден публично в двете комисии.