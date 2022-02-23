Резултати Областен кръг Математика

ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Резултатите от Областният кръг на олимпиадата по Математика за IV - VI клас може да намерите в прикачения файл.

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