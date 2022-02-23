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Резултати Областен кръг Математика

23 февруари 2022 19:51, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 35
Математика

Резултатите от Областният кръг на олимпиадата по Математика за IV - VI клас може да намерите в прикачения файл.

Файлове

Резултати математика [59.0KB]

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