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Виолета Бинева с благодарност към Детското отделение на болницата
Разказ на една благодарна майка от Детското отделение в Сливен, публикуван от sliven-sport.com. Нейното име е Виолета Бинева. Тя е треньор по акробатика и един от основните двигатели на този спорт в града и в страната. Подготвя в момента девойки с националния отбор във вида - тройки за предстоящото Световно първенство по спортна акробатика в Баку. Виолета е майка на две деца.
От първо лице тя написа: /без редакция/
Здравейте !
Една доволна и благодарна майка от детско отделение - Сливен!
Аз също бях там с моето бебе преди една година. Бебенцето ми имаше бронхиолит и беше на кислородно дишане.
Приеха го самичко за 24 часа, без мен. Беше голям ужас , ДА !
То беше само на кърма и едва на 40 дена!
Цяла нощ съм ходила да нося мляко, през два часа и да питам за състоянието му, без право да го видя ! Дали е било вързано , сигурно да , защото е нормално , за да му се сложат системи ! Но така му спасиха живота ! Благодаря!
Всички бяха много любезни и големи професионалисти!
На вторият ден приеха и мен и така 10 дена!
През тези 10 дена всеки ден в мое присъствие се слагаше система и на детето ми двете ръце се връзваха с бинт за да може да изтече системата. Отделно му се слагаше една кутия върху главата и лицето с кислород . Беше много неприятно, но пак казвам , ТОВА МУ СПАСИ ЖИВОТА!
По него време имаше изоставени бебета със седмици наред. Та питам къде бяха тези майки? Имаше и едно по-голямо момченце без майка, само. Всички му помагахме и обгрижвахме , защото е ясно, че няма как доктор или сестра да са с него 24 часа . Но въпреки всичко, когато беше свободна доктор Бъчварова разкарваше едното бебенцето из коридорите, носейки го на ръце ...... това нейна работа ли е?
Не, не е, но тя я вършеше!!!
Мислете преди да пишете и да протестирате!
Знам, че ще ме нападнат много хора , но се чувствам длъжна да изкажа , своята благодарност към МАЛКОТО ОСТАНАЛИ ДОКТОРИ И СЕСТРИ !
Нима искате да останем и без тях?
Бъдете хора!
Ако искате да помогнете, станете доктори или мед.сестри , защото малко са желаещите за тези професии!
sliven-sport.com