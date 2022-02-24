Прекъсване на водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 15

Днес 24.02 /четвъртък/ поради авария на ул. Горска е прекъснато водоподаването до 15.00ч ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.