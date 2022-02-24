3411 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 73 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 68 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 68

3411 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 21 984 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 080 571 като активните са 229 935.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 32, Бургас – 301, Варна – 587, Велико Търново – 96, Видин – 35, Враца – 59, Габрово – 44, Добрич – 90, Кърджали – 18, Кюстендил – 47, Ловеч – 58, Монтана – 57, Пазарджик – 66, Перник – 56, Плевен – 93, Пловдив – 291, Разград – 37, Русе – 72, Силистра – 58, Сливен – 73, Смолян – 15, София – 93, София (град) – 718, Стара Загора – 127, Търговище – 75, Хасково – 70, Шумен – 93, Ямбол – 50.

През изминалото денонощие са били излекувани 8490 души, а за целия период – 815 338.

В болница за лечение са настанени 4712 души, от които 537 са в интензивни отделения. 797 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

53 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35 298. От починалите през този период 94,34% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 287 041 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 4452.