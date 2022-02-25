2854 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 43 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 80 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 80

2854 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18149 теста, показват данните в Единната информационна система. 73,41% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 083 425 като активните са 223 714.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 26, Бургас – 259, Варна – 480, Велико Търново – 67, Видин – 25, Враца – 64, Габрово – 28, Добрич – 66, Кърджали – 12, Кюстендил – 20, Ловеч – 38, Монтана – 43, Пазарджик – 41, Перник – 50, Плевен – 83, Пловдив – 249, Разград – 28, Русе – 66, Силистра – 45, Сливен – 43, Смолян – 24, София – 80, София (град) – 679, Стара Загора – 107, Търговище – 42, Хасково – 76, Шумен – 71, Ямбол – 42.

През изминалото денонощие са били излекувани 9016 души, а за целия период – 824 354.

В болница за лечение са настанени 4542 души, от които 530 са в интензивни отделения. 398 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

59 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35357. От починалите през този период 81,36% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 291 673 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 4641.