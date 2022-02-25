Прекъсване водоподаването в района на ул. "Джеймс Баучер"и част от ул. Раковска

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на 25.02.2022г.(петък) до 14.00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Джеймс Баучер "и част от ул. Раковска.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.