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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на ул. "Джеймс Баучер"и част от ул. Раковска

25 февруари 2022 11:03, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на 25.02.2022г.(петък) до 14.00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Джеймс Баучер "и част от ул. Раковска.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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