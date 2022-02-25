Украинският президент отправя призив за помощ към източноевропейските страни членки на НАТО

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 49 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 49

Украинският президент Володимир Зеленски разговаря днес по телефона с полския си колега Анджей Дуда, за да поиска военна помощ от източноевропейските страни членки на НАТО и подкрепа в стремежа да се доведе Русия на масата за преговори, написа самият украински лидер в Туитър, цитиран от Ройтерс.

"Нуждаем се от антивоенна коалиция", написа Зеленски.