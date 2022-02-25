Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Украинският президент отправя призив за помощ към източноевропейските страни членки на НАТО

25 февруари 2022 11:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 49
Украинският президент Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски разговаря днес по телефона с полския си колега Анджей Дуда, за да поиска военна помощ от източноевропейските страни членки на НАТО и подкрепа в стремежа да се доведе Русия на масата за преговори, написа самият украински лидер в Туитър, цитиран от Ройтерс.

"Нуждаем се от антивоенна коалиция", написа Зеленски.

Източник: БТА
Снимка: АП

« предишнаследваща »


 