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2903 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас за изминалите 24 часа, 41 от тях в Сливенско

26 февруари 2022 08:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 27
Ковид болница

2903 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас за изминалите 24 часа.

Това сочат данните в Националната информационна система. Това са 11,99% от тестваните. Направени са общо 24 216 теста.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 20; Бургас – 247; Варна -423; Велико Търново – 81; Видин -28 ; Враца – 62; Габрово – 70; Добрич – 80; Кърджали – 26; Кюстендил – 7; Ловеч – 46; Монтана – 37; Пазарджик - 44; Перник – 39; Плевен -88; Пловдив – 218; Разград – 43; Русе – 72; Силистра -47 ; Сливен -41 ; Смолян -22 ; София област – 96; София град -697; Стара Загора – 102; Търговище – 46; Хасково – 71; Шумен - 91; Ямбол - 59.

221 092 са активните случаи към момента. В болница са 4224 души, като в интензивните отделения се лекуват 500 човека.

5449 души са излекуваните през последното денонощие и така общият им брой достигна 829 803.

През последното денонощие са починали 76 души, а общият брой на загубилите битката с вируса е 35 433.

Общият брой на хората със завършен имунизационен цикъл достигна 2 043 943 души. 685 484 от тях са с бустерна доза.

Снимка: Станимир Петков

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