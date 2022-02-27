Прекъсване водоподаването Индустриална зона гр.Сливен

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 40

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонтни дейности по воден цикъл от 08.00 ч. до 16.30 часа на 27.02.22г.(неделя) , ще бъде прекъснато вододоподаването в южната част от бул.Стефан Караджа, Банско шосе и Самуиловско шосе.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.