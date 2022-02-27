Българските мобилни оператори спряха достъпа към руския домейн.ru

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 45

По непотвърдена информация българските мобилни оператори A1, Vivacom и Telenor спряха достъпа към руския домейн.ru.

През последните два часа няма никакъв достъп до сайтове завършващи на .ru., независимо от сферите-информационни, занимателни, развлекателни и др. Очаква се официална информация от мобилните оператори.