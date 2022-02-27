Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Българските мобилни оператори спряха достъпа към руския домейн.ru

27 февруари 2022 20:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 45
Смартфон

По непотвърдена информация българските мобилни оператори A1, Vivacom и Telenor спряха достъпа към руския домейн.ru.

През последните два часа няма никакъв достъп до сайтове завършващи на .ru., независимо от сферите-информационни, занимателни, развлекателни и др. Очаква се официална информация от мобилните оператори.

Източник: CROSS

« предишнаследваща »


 