1468 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 40 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 74 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 74

1468 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 9975 теста, показват данните в Единната информационна система. 73,50% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 087 796 като активните са 220 452.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 7, Бургас – 198, Варна – 266, Велико Търново – 28, Видин – 15, Враца – 31, Габрово – 10, Добрич – 29, Кърджали – 3, Кюстендил – 8, Ловеч – 9, Монтана – 9, Пазарджик – 11, Перник – 29, Плевен – 39, Пловдив – 114, Разград – 13, Русе – 31, Силистра – 20, Сливен – 40, Смолян – 5, София – 27, София (град) – 382, Стара Загора – 47, Търговище – 19, Хасково – 18, Шумен – 30, Ямбол – 30.

През изминалото денонощие са били излекувани 2083 души, а за целия период – 831 886.

В болница за лечение са настанени 4233 души, от които 498 са в интензивни отделения. 136 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

25 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35458. От починалите през този период 84,00% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 297 051 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1179.