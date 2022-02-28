Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
1468 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 40 от тях в Сливенско
1468 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 9975 теста, показват данните в Единната информационна система. 73,50% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 087 796 като активните са 220 452.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 7, Бургас – 198, Варна – 266, Велико Търново – 28, Видин – 15, Враца – 31, Габрово – 10, Добрич – 29, Кърджали – 3, Кюстендил – 8, Ловеч – 9, Монтана – 9, Пазарджик – 11, Перник – 29, Плевен – 39, Пловдив – 114, Разград – 13, Русе – 31, Силистра – 20, Сливен – 40, Смолян – 5, София – 27, София (град) – 382, Стара Загора – 47, Търговище – 19, Хасково – 18, Шумен – 30, Ямбол – 30.
През изминалото денонощие са били излекувани 2083 души, а за целия период – 831 886.
В болница за лечение са настанени 4233 души, от които 498 са в интензивни отделения. 136 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
25 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35458. От починалите през този период 84,00% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 297 051 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1179.
Снимка: Станимир Петков