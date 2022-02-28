На 3 март ще работи дежурен екип за кръводаряване

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

В деня на националния празник - 3-ти март, в Отделението по трансфузионна хематология ще работи дежурен екип, който ще приема желаещите да дарят кръв.

Кръвният център ще работи от 08.00 до 14.00 часа в празничния ден.

Повече за кръводаряването - в посочения линк:

https://mbal.sliven.net/donation.php