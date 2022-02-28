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Куклен театър Сливен с премиера на „Свинарят“ по Ханс Кристиан Андерсен

28 февруари 2022 11:55, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 32
pixabay.com

Куклен театър Сливен с първата за 2022 година премиера на „Свинарят“ по Ханс Кристиан Андерсен на 04.02.2022 г. от 19:00 ч. в Държавен куклен театър – Сливен.

Драматизация и постановка: Тодор Вълов

Сценография и кукли: Наталия Гочева

Музика: Памен Мирчев – Мирона

Участват: Яница Халачева, Мадлен Христова, Василена Чернаева, Георги Янев, Росен Иванов и Андрей Иванов.

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