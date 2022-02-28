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Временно са затворени за движение планински пътища

28 февруари 2022 12:44, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 9 минути, брой четения: 13
Zatvoreni planinsky putishta

Поради образувана голяма (60-70 см) снежна покривка, снегонавявания и затруднена работа на екипите заради вятъра, пътят в посока местността Чуката - Меча поляна – връх Българка - Раково, временно се затваря.

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