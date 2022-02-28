Временно са затворени за движение планински пътища

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 38

Поради образувана голяма (60-70 см) снежна покривка, снегонавявания и затруднена работа на екипите заради вятъра, пътят в посока местността Чуката - Меча поляна – връх Българка - Раково, временно се затваря.