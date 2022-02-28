Община Сливен отваря телефон за граждани, които искат да предоставят подслон на бежанци от Украйна

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Сливенски граждани сигнализират, че желаят да предоставят подслон на украински бежанци. В тази връзка Община Сливен отваря телефонна линия, на която да оставят координати и информация за възможностите си да приемат бежанци. По този начин ще се създаде предварителна база данни, които да послужат при необходимост.

Телефонът е 0879 599 154

e-mail: soc_help@sliven.bg