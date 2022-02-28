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Сливенски граждани сигнализират, че желаят да предоставят подслон на украински бежанци

28 февруари 2022 17:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61
Сливен

Сливенски граждани сигнализират, че желаят да предоставят подслон на украински бежанци. В тази връзка Община Сливен отваря телефонна линия, на която да оставят координати и информация за възможностите си да приемат бежанци. По този начин ще се създаде предварителна база данни, които да послужат при необходимост.

 

Телефонът е 0879 599 154

e-mail: soc_help@sliven.bg

Снимка: Станимир Петков

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