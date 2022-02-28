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Криминална хроника Ямбол - 28.02.2022 г.

28 февруари 2022 19:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 47
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 28.02.2022 г.

 

Служители от РУ-Ямбол разследват кражба от частен имот на ул.“Тополница“. Вчера в полицията е постъпил сигнал, че през изминалата нощ през отворен прозорец е проникнато в къща и е отнета ел. техника на обща стойност около 200 лева. На местопроизшествието е извършен оглед. Работата продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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