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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Републиканските пътища в област Сливен са проходими при зимни условия

28 февруари 2022 19:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 47
Заснежен път

Пътищата от републиканската мрежа в област Сливен са проходими при зимни условия, съобщиха от областната администрация. Движението трябва да се извършва с повишено внимание и оборудване на автомобилите, съобразено с обстановката.

Заснежени участъци има в общините Котел и Твърдица и в планинската част на община Нова Загора.

Днес предиобяд временно бе преустановено движението на товарни автомобили над 12 тона по главен път ІІ – 48 – от „Петолъчката“ през Котленския проход. Това се наложи, тъй като товарни камиони с гуми, неподходящи за зимни условия, закъсаха в участъка. В 13:00 часа ограничението бе преустановено.

Снимка: Областно пътно управление – Сливен

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