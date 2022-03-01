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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Честита Баба Марта!

01 март 2022 08:36, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 8 минути, брой четения: 8
babamarta22

По случай Баба Марта, днес "Топлофикация - Сливен - инж.Ангел Ангелов" подарява на своите клиенти мартенички с пожелание за здраве и късмет!

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