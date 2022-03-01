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2759 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 44 от тях в Сливенско
2759 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 22 417 теста, показват данните в Единната информационна система. 74,56% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 091 279 като активните са 215 521.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 32, Бургас – 79, Варна – 361, Велико Търново – 104, Видин – 23, Враца – 74, Габрово – 42, Добрич – 81, Кърджали – 24, Кюстендил – 9, Ловеч – 39, Монтана – 67, Пазарджик – 42, Перник – 41, Плевен – 90, Пловдив – 248, Разград – 23, Русе – 93, Силистра – 85, Сливен – 44, Смолян – 33, София – 77, София (град) – 573, Стара Загора – 169, Търговище – 55, Хасково – 67, Шумен – 140, Ямбол – 44.
През изминалото денонощие са били излекувани 5833 души, а за целия период – 840 177.
В болница за лечение са настанени 3918 души, от които 473 са в интензивни отделения. 467 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
99 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35581. От починалите през този период 86,87% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 300 503 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2902.
Снимка: Станимир Петков