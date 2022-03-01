Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен ще работи с безплатен вход на 3 март

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 13 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 19

На 3 март 2022 г., по случай Националния празник на България, Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен /бул. "Цар Освободител" №18/ и къща музей "Хаджи Димитър" ще работят с безплатен вход за посетители.

Очакваме Ви!