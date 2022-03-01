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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен ще работи с безплатен вход на 3 март

01 март 2022 11:32, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 13 минути, брой четения: 19
РИМ Сливен

На 3 март 2022 г., по случай Националния празник на България, Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен /бул. "Цар Освободител" №18/ и къща музей "Хаджи Димитър" ще работят с безплатен вход за посетители.

 

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