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Криминална хроника Ямбол - 01.03.2022 г.

01 март 2022 18:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 01.03.2022 г.

 

В РУ-Стралджа е образувано бързо производство за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа. Вчера, при проверка в частен имот в града е установено неправомерно присъединяване към водопреносна мрежа, чрез прикачване с тръба и спирателен кран към тръбопровод на уличната водопреносна мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената вода. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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