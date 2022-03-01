Криминална хроника Ямбол - 01.03.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Информационен бюлетин 01.03.2022 г.

В РУ-Стралджа е образувано бързо производство за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа. Вчера, при проверка в частен имот в града е установено неправомерно присъединяване към водопреносна мрежа, чрез прикачване с тръба и спирателен кран към тръбопровод на уличната водопреносна мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената вода. Работата по случая продължава.