Прекъсване водоподаването на гр.Кермен и с.Ковачите

ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти днес (сряда) 02.03.2022г. до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на гр.Кермен и с.Ковачите.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.