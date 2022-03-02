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2641 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 37 от тях в Сливенско
2641 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18 296 теста, показват данните в Единната информационна система. 72,51% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 093 920 като активните са 214 709.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 35, Бургас – 298, Варна – 386, Велико Търново – 87, Видин – 25, Враца – 52, Габрово – 27, Добрич – 56, Кърджали – 13, Кюстендил – 12, Ловеч – 47, Монтана – 41, Пазарджик – 34, Перник – 23, Плевен – 96, Пловдив – 187, Разград – 32, Русе – 54, Силистра – 42, Сливен – 37, Смолян – 12, София – 80, София (град) – 629, Стара Загора – 111, Търговище – 36, Хасково – 57, Шумен – 79, Ямбол – 53.
През изминалото денонощие са били излекувани 3397 души, а за целия период – 843 574.
В болница за лечение са настанени 3652 души, от които 461 са в интензивни отделения.
56 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35 637. От починалите през този период 92,86% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 302 819 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2 322.
Снимка: Станимир Петков