Зарядните станции за електромобили в Сливен вече са активни

Община Сливен преди 16 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 19

Зарядните станции за електромобили в Сливен вече са активни. В прикачения файл можете да видите инструкциите за ползване с мобилно приложение, за което е нужна регистрация.

Цената на киловатчас електроенергия се отбелязва на дисплея на зарядните станции. В Сливен те са 4, разположени по булевард „Хаджи Димитър“.

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