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Зарядните станции за електромобили в Сливен вече са активни

02 март 2022 13:46, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 16 минути, брой четения: 19
Zarqdny stanciy

Зарядните станции за електромобили в Сливен вече са активни. В прикачения файл можете да видите инструкциите за ползване с мобилно приложение, за което е нужна регистрация.

Цената на киловатчас електроенергия се отбелязва на дисплея на зарядните станции. В Сливен те са 4, разположени по булевард „Хаджи Димитър“.

 

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