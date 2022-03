„Отново съм тук“ с премиера на 3 март по HBO

По-късно през март филмът за Боян Петров ще е достъпен за гледане в 12 европейски държави в платформата HBO Max

Документалният филм на режисьора Поли Генчева за Боян Петров „Отново съм тук“ е специалната премиера на HBO за националния празник 3-ти март. Той ще бъде излъчен от 21:00 часа. Филмът ще бъде наличен и в HBO OD от утре.

Следващите телевизионни излъчвания ще бъдат на 4.03 по HBO2 от 23:40 часа, 15.03 и 25.03 по HBO, съответно от 11:35 и 14.05 часа и на 30.03 по HBO3 от 12:00 часа.

"Изключително сме щастливи, че филмът влиза в програмата на HBO и ще може да бъде гледан в 12 държави. Сигурни сме, че историята на Боян ще докосне зрителите", коментира Поли Генчева, режисьор на филма.

Кинопремиерата на "Отново съм тук" в България бе в началото на декември и въпреки късната си поява на голям екран в рамките на 2021, филмът се нарежда на 9-то място по зрителски интерес и на 8-мо по проходи по данни от боксофиса за изминалата година. Само 3 месеца след появата си на голям екран ще достигне до изключително широка аудитория у нас и то от удобството на дома.

Изборът на 3-ти март като премиерен ден за „Отново съм тук“, макар направен преди време има символно значение, още повече в моментната международна обстановка.

На 16 март, след старта на новата онлайн стрийминг платформа HBO Max, „Отново съм тук“ ще влезе в специалната селекция със съвременни български филми и ще бъде достъпен в платформата в 12 държави. Вижте трейлър ТУК

Историята за силата на духа на Боян Петров ще може да бъде гледана в стрийминг платформата освен у нас и в Полша, Унгария, Румъния, Чехия, Словакия, Хърватия, Сърбия, Словения, Черна Гора, Босна и Херцеговина и Република Македония със субтитри на съответните езици.

„Отново съм тук“ е филм за живота, работата и личността на алпиниста и учен-зоолог Боян Петров и неговия опит да изкачи поредния си връх. Филмът "Отново съм тук" (Here I am, Again) проследява опита на Боян Петров да изкачи Шиша Пангма, който се оказва последният връх в кариерата на алпиниста. Именно там Боян изчезва и въпреки безпрецедентната спасителна акция, не е открит.

Само месец след като едва оцелява след блъсване от кола, алпинистът и зоолог Боян Петров започва своето поредно възстановяване и дълга подготовка, за да довърши мечтатата си – да качи всичките 14 осем-хилядника. Без допълнителен кислород и 3 пъти преборил рак, Боян вече е изкачил 10 от тях. Сега е ред на световния гигант – Еверест. За тази цел, алпинистът стартира своето пътешествие, загрявайки с най-малкия сред 8-хилядниците - "джуджето" Шиша Пангма, номер 11 в неговия списък.

Неочакван обрат на съдбата води до изчезването на Боян само на метри под върха, което води до безпрецедентна междудържавна спасителна акция по въздух и земя между Непал, Китай и България.

HBO Max ще е достъпна у нас от 8-ми март, когато ще замени съществуващата в момента у нас платформа HBO GO. Промяната на засяга телевизионните канали HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2, както и HBO OD.

Специалната селекция с български филми ще продължи да бъде налична и в новата платформа HBO Max, като в първите седмици на функционирането й е възможно някои заглавия временно да не са налични и да бъдат отново в платформата на по-късен етап.