Военно окръжие – Сливен обявява 169 вакантни длъжности за войници от Военновъздушните сили

Обяви за работа – Сливен преди 46 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 24

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Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на Командира на Военновъздушните сили

са обявени 169 (сто шестдесет и девет) вакантни длъжности за войници.

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

- в.ф. 26030 – Безмер / 22 длъжности

- в.ф. 44510 – София / 7 длъжности

- в.ф. 26450 – София / 10 длъжности

- в.ф. 24900 – София / 6 длъжности

- в.ф. 24980 – Божурище / 3 длъжности

- в.ф. 54320 – Божурище / 5 длъжности

- в.ф. 34630 – Божурище / 4 длъжности

- в.ф. 32610 – Банкя / 14 длъжности

- в.ф. 36910 – Балчик / 1 длъжност

- в.ф. 28770 – Балчик / 4 длъжности

- в.ф. 44380 – Братово / 1 длъжност

- в.ф. 26600 – Братово / 4 длъжности

- в.ф. 28000 – Граф Игнатиево / 7 длъжности

- в.ф. 36510 – Стара Загора / 3 длъжности

- в.ф. 34820 – Батак / 2 длъжности

- в.ф. 52860 – Кичево / 1 длъжност

- в.ф. 26810 – Поповица / 8 длъжности

- в.ф. 36010 – Медковец / 3 длъжности

- в.ф. 32040 – Крумово / 32 длъжности

- в.ф. 36780 – Шабла / 3 длъжности

- в.ф. 52090 – Долна Митрополия / 7 длъжности

- в.ф. 42520 – Щръклево / 6 длъжности

- в.ф. 26720 – Черноморец / 4 длъжности

- в.ф. 34420 – Костинброд / 13 длъжности

Подробно с вакантните длъжности за ВВС може да се запознаете

на нашите профили в Инстаграм и Фейсбук, на място във Военно окръжие – Сливен.

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ):

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 40 години;

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

7. Да нямат друго гражданство.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), ако:

- Не са били освободени по дисциплинарен ред;

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за заемане длъжността.

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 29 април 2022 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

Конкурсът за ВВС ще се проведе по график от 29.08.2022 г. до 09.09.2022 г. и включва:

- Изпит по физическа подготовка;

- Тест за проверка на общата култура;

- Събеседване с кандидатите.

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

Телефон: 088 454 13 55

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