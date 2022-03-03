2274 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 35 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 70 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 70

2274 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18 771 теста, показват данните в Единната информационна система. 74,76% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 096 194 като активните са 212 472.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 14, Бургас – 180, Варна – 344, Велико Търново – 54, Видин – 18, Враца – 58, Габрово – 36, Добрич – 58, Кърджали – 6, Кюстендил – 12, Ловеч – 23, Монтана – 47, Пазарджик – 19, Перник – 40, Плевен – 64, Пловдив – 163, Разград – 31, Русе – 51, Силистра – 53, Сливен – 35, Смолян – 13, София – 72, София (град) – 596, Стара Загора – 82, Търговище – 38, Хасково – 56, Шумен – 74, Ямбол – 37.

През изминалото денонощие са били излекувани 4452 души, а за целия период – 848 026.

В болница за лечение са настанени 3460 души, от които 447 са в интензивни отделения. 330 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

59 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35696. От починалите през този период 93,22% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 305 612 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2799.