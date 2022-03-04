1104 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 21 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 75 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 75

1104 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 8 634 теста, показват данните в Единната информационна система. 71,29% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 097 298 като активните са 212 790.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 5, Бургас – 163, Варна – 193, Велико Търново – 26, Видин – 11, Враца – 18, Габрово – 11, Добрич – 23, Кърджали – 7, Кюстендил – 8, Ловеч – 7, Монтана – 6, Пазарджик – 14, Перник – 8, Плевен – 20, Пловдив – 77, Разград – 13, Русе – 16, Силистра – 23, Сливен – 21, Смолян – 2, София – 38, София (град) – 274, Стара Загора – 47, Търговище – 23, Хасково – 20, Шумен – 17, Ямбол – 13.

През изминалото денонощие са били излекувани 766 души, а за целия период – 848 792.

В болница за лечение са настанени 3445 души, от които 436 са в интензивни отделения.

20 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35 716. От починалите през този период 95,00% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 305 855 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 243.