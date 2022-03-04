Винаги първи!

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04 март 2022 16:46, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 42
ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" на първо място на щафетата по случай 3 март

В оспорвана надпревара отборите на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" във възрастова група VIII - X клас и XI - XII клас завоюваха съответно I и II място на лекоатлетическата щафета "Освободител", провела се традиционно на 3 март.

 

Поздравления за нашите ученици, летящи към успеха!

Снимки

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