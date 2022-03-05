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2125 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 24 от тях в Сливенско
2125 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 19 561 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 099 423 като активните са 211 634.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 29, Бургас – 65, Варна – 275, Велико Търново – 67, Видин – 16, Враца – 45, Габрово – 24, Добрич – 71, Кърджали – 20, Кюстендил – 26, Ловеч – 45, Монтана – 42, Пазарджик – 32, Перник – 36, Плевен – 83, Пловдив – 172, Разград – 21, Русе – 67, Силистра – 52, Сливен – 24, Смолян – 12, София – 56, София (град) – 491, Стара Загора – 115, Търговище – 35, Хасково – 61, Шумен – 104, Ямбол – 39.
През изминалото денонощие са били излекувани 3207 души, а за целия период – 851 999.
В болница за лечение са настанени 3155 души, от които 420 са в интензивни отделения. 80,06% от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
74 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35 790. От починалите през този период 91,89% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 309 300 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3448.
Снимка: Станимир Петков