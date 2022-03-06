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1388 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 17 от тях в Сливенско

06 март 2022 11:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 43
Тест за коронавирус

1388 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 10 687 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 110 811 като активните са 211 620.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 11, Бургас – 205, Варна – 226, Велико Търново – 60, Видин – 23, Враца – 13, Габрово – 4, Добрич – 20, Кърджали – 6, Кюстендил – 12, Ловеч – 17, Монтана – 11, Пазарджик – 9, Перник – 19, Плевен – 29, Пловдив – 103, Разград – 14, Русе – 19, Силистра – 23, Сливен – 17, Смолян – 9, София – 68, София (град) – 343, Стара Загора – 41, Търговище – 13, Хасково – 21, Шумен – 26, Ямбол – 26.

През изминалото денонощие са били излекувани 1381 души, а за целия период – 853 380.

В болница за лечение са настанени 3175 души, от които 416 са в интензивни отделения. 91,41% от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

21 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35 811. От починалите през този период 85,71% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 182 208 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 8570.

Снимка: Станимир Петков

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