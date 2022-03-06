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Нов опит за евакуация на цивилните граждани в Мариупол, спират огъня
Градският съвет на Мариупол съобщи, че в града е обявено прекратяване на огъня от 10 ч. сутринта местно време. Това означава, че вече трябва да е в сила, тъй като в Украйна е почти 11:00 часа, предаде CNN.
Цивилните жители ще могат да се евакуират от Мариупол с автобуси, тръгващи от три точки в града, използвайки предварително уговорен маршрут, завършващ в Запорожие, обясниха властите.
Лични превозни средства също могат да се присъединят към коридора за евакуацията, но трябва да карат в конвой зад автобусите, воден от Червения кръст.
В събота беше обявен хуманитарен коридор за евакуация на цивилни граждани от градовете Мариупол и Волноваха, но евакуация бързо беше отложена, а Русия и Украйна си прехвърляха вината за прекратяването й.
Източник: https://dariknews.bg/novini/sviat/nov-opit-za-evakuaciia-na-civilnite-grazhdani-v-mariupol-spirat-ogynia-2302581