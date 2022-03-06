Нов опит за евакуация на цивилните граждани в Мариупол, спират огъня

Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 41

Градският съвет на Мариупол съобщи, че в града е обявено прекратяване на огъня от 10 ч. сутринта местно време. Това означава, че вече трябва да е в сила, тъй като в Украйна е почти 11:00 часа, предаде CNN.

Цивилните жители ще могат да се евакуират от Мариупол с автобуси, тръгващи от три точки в града, използвайки предварително уговорен маршрут, завършващ в Запорожие, обясниха властите.

Лични превозни средства също могат да се присъединят към коридора за евакуацията, но трябва да карат в конвой зад автобусите, воден от Червения кръст.

В събота беше обявен хуманитарен коридор за евакуация на цивилни граждани от градовете Мариупол и Волноваха, но евакуация бързо беше отложена, а Русия и Украйна си прехвърляха вината за прекратяването й.