Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Даме Груев"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 07.03.2022г.(понеделник) ч. до 14:30 ч. е прекъснато водоподаването на част от кв.''Даме Груев''.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.