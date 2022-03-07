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ДЕН НА УЧИТЕЛЯ - 2007 Г.

07 март 2022 15:48, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 26 минути, брой четения: 23
2007

"Историята на другите народи я създават крале, генерали, политици. Историята на българския народ я създават УЧИТЕЛИТЕ." Георги Марков

Представяме ви запис от честването на деня на учителя в Хуманитарна гимназия в далечната 2007 г. Приятно гледане!

 

https://youtu.be/OiJzLRX13zI

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