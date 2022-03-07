ДЕН НА УЧИТЕЛЯ - 2007 Г.

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 26 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 23

"Историята на другите народи я създават крале, генерали, политици. Историята на българския народ я създават УЧИТЕЛИТЕ." Георги Марков

Представяме ви запис от честването на деня на учителя в Хуманитарна гимназия в далечната 2007 г. Приятно гледане!

https://youtu.be/OiJzLRX13zI