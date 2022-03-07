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Криминална хроника Ямбол - 07.03.2022 г.

07 март 2022 18:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 38
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 07.03.2022 г.

 

Днес (07.03.2022 г.), малко преди 10:00 часа на тел. 112 е подаден сигнал, че в къща на ул. „Тополница“ в Ямбол са намерени три деца в безпомощно състояние – две момчета на 11 и 15 години и едно момиче на 13 години. Пострадалите са транспортилани за оказване на медицинска помощ в ЦСМП - Ямбол. 11-годишното момче е починало. По първоначални данни инцидентът е предизвикан от обгазяване с дим от печка на твърдо гориво. На местопроизшествието се извършват процесуално-следствени действия. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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